Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

ESKADER'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2024'te yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmaların değerlendirildiği ödüllerde, 19 dalda birbirinden önemli eser ve eser sahibi tespit edildi.

Nisan 2025'te gerçekleşecek törende, Turgut Tuna, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Prof. Dr. Ümit Meriç'e "Üstün Hizmet Ödülü" takdim edilecek. "Özel Ödül" ise Prof. Dr. Sadık Kemal Tural'a verilecek.

"Araştırma-İnceleme" dalında Yusuf Yıldırım, "Biyografi" dalında Ramis Karabulut, "Çocuk Kitabı" dalında "Suat Turgut", "Deneme" dalında Mehtap Altan ödüle değer bulundu.

"Dil" ödülü Ayça Akçay, "Düşünce" ödülü Celalettin Vatandaş, "Gazete Yazıları" ödülü Cem Sancar, "Hatıra" ödülü Mehmet Ali Kalkan, "Hikaye" ödülü Emine Batar, "Müzik" ödülü Uğur Önür'ün olacak.

"Resim" ödülüne Cemal Toy, "Roman" ödülüne Mürsel Ağaç, "Sesli Kitap" ödülüne Sabahat Varol İnsel, "Sinema Araştırma" ödülüne Rıdvan Şentürk, "Şiir" ödülüne Mahmut Topbaşlı, "Tarih Araştırma" ödülüne Prof. Dr. Azmi Özcan ve "TV Programı" ödülüne ise "Hayat Sanat" programıyla TRT 2 layık görüldü.