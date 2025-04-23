Kulu\'da Çiftlik Evinde Yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında çiftlik evinde hasar meydana geldi.
İlçe bağlı Balçasar yaylasında Mesut K'ye ait besi çiftliğinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın boş olduğu öğrenilen besihaneye sirayet etmeden söndürüldü.
Yangın sonucunda müstakil evde hasar meydana geldi.
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