Kulu\'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta 4 Yaralı

Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen R.K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil, Değirmenözü Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ayşe Ö. (82), Şerife Ş. (57) ve Sevda B. (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.