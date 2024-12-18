Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kulu-Karacadağ Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 42 M 1021 plakalı ekmek taşıyan kamyonet kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Kamyonet Şarampole Devrildi - Son Dakika
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