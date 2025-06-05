Kulu\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Erdal Ö'ye ait Yeni Mahalle'deki müstakil evin bahçesinde bulunan park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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