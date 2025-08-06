Kum Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

1) KUM YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kum yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatına kum taşıyan Alper A. (47) yönetimindeki 08 AAB 173 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından TIR'dan çıkarılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.