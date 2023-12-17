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Kumluca'da sağanak nedeniyle su baskınları

Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sera, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Caddelerde biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca, istinat duvarının çökmesiyle 2 ev zarar gördü.

Kumluca\'da sağanak nedeniyle su baskınları
17.12.2023 - 05:20,
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Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı sera, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Kumluca'da saat 11.000 sıralarında etkili olan sağanak ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, caddelerdeki su nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yağışla bazı iş yerlerini su basarken, sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Kasapçayırı Mahallesi'nde bazı müstakil evleri su bastı. Yağış nedeniyle mahalledeki seralarda ekili ürün zarar gördü. Serası zarar gören Fatma Karaca, dizine kadar biriken suda ürünlerini kontrol etti. Karaca, 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. 2 dönüm seram, evim, eşyalarım zarar gördü dedi.

Öte yandan, istinat duvarının çökmesiyle 2 ev zarar gördü, birinin duvarların çatlak oluştu. Baysı deresinde Hızırkahya Mahallesi'ndeki köprünün ayaklarında biriken atık nedeniyle meydana gelen su taşkınında seralar zarar gördü.

Kaynak: DHA
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