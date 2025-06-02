Kumluca\'da Sağlıkta Kalite Artıyor

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçenin sağlıkta marka olması için yürüttükleri çalışmalar sayesinde hastanedeki hekim sayısının arttığını bildirdi.

Paslıkılıç, yaptığı açıklamada, teşkilat olarak ilçedeki sağlık kalitesini yükseltmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Verdikleri mücadelenin meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Paslıkılıç, şunları kaydetti:

"İlçemizi sağlıkta bir marka haline getirmek adına attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Kumluca Devlet Hastanemizin tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek oranda hekim kadro artışı gerçekleştirdik. Devlet Hastanesine yeni eklenen kadrolarla hizmet kalitesi de artacak. Daha önce bir olan kardiyoloji uzmanı sayısı üç, hiç olmayan kalp damar cerrahisi kadrosu iki, hiç olmayan çocuk psikiyatrisi bir, beş olan dahiliye kadrosu yedi, bir olan üroloji kadrosu iki, iki olan ortopedi kadrosu üç, üç olan acil tıp uzmanı kadrosu beş, üç olan anestezi uzmanı kadrosu beş, bir olan psikiyatri kadrosu iki, bir olan fizik tedavi kadrosu iki ve bir olan kadın doğum kadrosu iki olarak arttırıldı."

Sadece hekim kadrosu değil, diğer yardımcı sağlık personeli sayısında da artış olduğunu vurgulayan Paslıkılıç, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra pratisyen hekim, diş hekimi, hemşire, ebe ve tüm branşlarda Kumluca Devlet Hastanemizde ilçemize ve bölge halkımıza hizmet veren kadro sayımız arttı. Anjiyografi merkezi ruhsatıyla başlattığımız bu akın, sağladığımız bu dev kadro artışı, ilçemize hizmet veren 112 istasyon sayısının artışı yürüttüğümüz çalışmaların sonucudur. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen il başkanımıza, milletvekillerimize, il sağlık müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."