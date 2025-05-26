Kumluca\'da Satranç Turnuvası Başvuruları Açıldı

Kumluca ilçesinde düzenlenecek satranç turnuvasının başvuruları başladı.

Kumluca Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle 31 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenecek turnuva, 7, 8, 9, 10, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş grubu kategorilerinde yapılacak.

Turnuvayla zihinsel gelişim, stratejik düşünme, sabır ve disiplin gibi becerilerin kazandırılmasına katkı sağlanması, ilçedeki sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve gençlerin nitelikli sosyal etkinliklerle buluşturulması amaçlıyor.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, satranç gibi zihin sporlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Turnuvaya il dışından da satranç sporcularının katılacağını ifade eden Avcıoğlu, "Satranç, gençlerimizin düşünme becerilerini geliştiren, onları sabırlı ve stratejik olmaya teşvik eden önemli spor dalıdır. İlçemizde bu tür organizasyonları destekleyerek, her yaştan satranç severleri bir araya getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, başvurularını http://antalya.tsf.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Turnuva, ulusal satranç kurallarına uygun şekilde düzenlenecek ve her yaş kategorisi kendi içinde değerlendirilecek.

Kategori birincilerine kupa, tüm yarışmacılara madalya ve katılım belgeleri takdim edilecek.