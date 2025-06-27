Kumluca\'da Yayla Yollarına Bakım

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün trafiğin arttığı yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan yayla yollarında ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışması başlatıldığı belirtildi.

Karagöl, Göllü ve Altınyaka yollarında yürütülen çalışmalarda bozulan yollarda dolgu, düzeltme ve asfaltlama çalışması yapılıyor. Diğer yaylalarda da etap etap sürdürülecek olan çalışmalar sayesinde, vatandaşların ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaylaların sadece yaz aylarında değil, yılın büyük bir bölümünde vatandaşlar tarafından kullanıldığını kaydetti.