Kundu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Kundu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Antalya'nın Kundu turizm beldesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, hızla yayılarak yerleşim yerlerine yaklaşırken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

30.06.2024 16:06
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ANTALYA'nın Kundu turizm beldesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muratpaşa ilçesi Lara Kundu turizm beldesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve hava araçları gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kundu\'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kundu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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