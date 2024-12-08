Kunming'de Akşam Pazarı Açıldı

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KUNMİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bir caddede kurulan akşam pazarı görülüyor, 7 Aralık 2024.

Kunming son yıllarda akşam pazarları açarak vatandaşların günlük yaşamlarını zenginleştirmeye çalışıyor. (Fotoğraf: Wang Jingyi/Xinhua)