Kur\'an Kursunda Trafik Eğitimi

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitim verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Alaçam Müftülüğüne bağlı Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan Kubbeli Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

Burada eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince yaya geçitlerinin kullanımı, yolun karşısına geçerken dikkat edilmesi gerekenler, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri takmanın önemi gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimin ardından çocuklara çikolata ve boyama kitabı hediye verildi.

Kur'an kursu yetkilileri, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerine teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin trafik bilincini artırmada faydalı olduğunu ifade etti.

Eğitime Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen de katıldı.