Kur Korumalı Destek Kaldırıldı - Son Dakika
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Kur Korumalı Destek Kaldırıldı

Merkez Bankası, döviz yükümlüsü firmaların kur korumalı desteklerini yürürlükten kaldırdı.

02.01.2025 00:41
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(ANKARA) - Döviz yükümlüsü firmalardan döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkındaki Tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

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