Kura Nehri'nde Boğulma Vakası

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü.

Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.

Hayatını kaybedenlerden birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Hayati tehlikesi olmayan Taha Umut Akçay, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve AFAD İl Müdürü Selim Polat alanda incelemelerde bulundu.

Fırat, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Öğlen saatlerinde jandarmaya, köye düğün için gelen vatandaşların Kura Nehri'ne gittikleri ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı düştüğünü anlatan Fırat, "Hemen olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiş. Olay yaşanırken 3 kişiden 1 vatandaşımız kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulmuş, bir vatandaşımızın cansız bedenine maalesef ekiplerimiz ulaştı, bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 4 kilometrelik alanda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Fırat, kayıp kişinin bulunması için bölgedeki Kayabey Barajı'nın su akışını durdurduklarını ve Kura Nehri'nin aktığı Gürcistan tarafına da haber verildiğini kaydetti.