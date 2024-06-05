Kuraklık nedeniyle kuruyan göl yeniden doldu - Son Dakika
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Kuraklık nedeniyle kuruyan göl yeniden doldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Heybeli Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Ancak bu sene etkili olan yağışlar sayesinde göl tekrar dolmaya başladı. Göl, kuşlara ev sahipliği yaparken çevresi de hayvanlar için otlanma alanı oldu. Bölge halkı, gölün tekrar eski haline dönmesinden memnuniyet duydu.

05.06.2024 09:36
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Kuraklık nedeniyle kuruyan göl yeniden doldu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan ve kuraklık nedeniyle kuruyan Heybeli Gölü, yağışlar nedeniyle yeniden doldu.

Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Bu sene etkili olan yağışlar nedeniyle tekrar dolan göl, kuşlara da yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü'nün çevresi ise hayvanlar için otlanma alanı oldu.

Açıklamada bulunun Orhan Emen isimli vatandaş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak bu sene yağışlar nedeniyle gölümüz tekrar eski haline döndü. Çok iyi bir durum. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Bitlis, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık nedeniyle kuruyan göl yeniden doldu - Son Dakika

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