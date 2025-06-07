Kurban Atıkları Ormana Atıldı

SAKARYA'NIN Arifiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıkları ormana atıldı. Daha önce de sık sık çöp atılan alan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki daha önce de sık sık çöp dökülen ormana bu kez de kurban kesiminden kalan atıklar atıldı. Daha önce defalarca temizlenen ve uyarı tabelaları konulan alan, yeniden çöplüğe döndü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ormanlık alanın içerisine gelişigüzel atılmış kurban atıkları dikkat çekti. Çevreye yayılan kötü koku ve görüntü kirliliği tepki topladı.

ÖNLEMLER YETMEDİ

Önceki yıllarda da çöp atıldığı için hem belediye hem de çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeyi temizlemiş, alana 'Çöp atmayın' uyarı tabelaları yerleştirilmişti.

Bölgede yaşayanlar, özellikle bayram dönemlerinde bu tür manzaralarla karşılaşmaktan bıktıklarını dile getirerek, yetkililerin daha caydırıcı önlemler almasını istedi. Bölge halkı, güvenlik kameralarıyla izleme yapılması ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Haber: Serhat YILMAZ/ARİFİYE (Sakarya),