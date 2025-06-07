Kurban Atıkları Ormana Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Atıkları Ormana Atıldı

07.06.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arifiye'de kurban atıkları ormana atıldı, bölge halkı daha caydırıcı önlemler talep etti.

SAKARYA'NIN Arifiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıkları ormana atıldı. Daha önce de sık sık çöp atılan alan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki daha önce de sık sık çöp dökülen ormana bu kez de kurban kesiminden kalan atıklar atıldı. Daha önce defalarca temizlenen ve uyarı tabelaları konulan alan, yeniden çöplüğe döndü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ormanlık alanın içerisine gelişigüzel atılmış kurban atıkları dikkat çekti. Çevreye yayılan kötü koku ve görüntü kirliliği tepki topladı.

ÖNLEMLER YETMEDİ

Önceki yıllarda da çöp atıldığı için hem belediye hem de çevrede yaşayan vatandaşlar bölgeyi temizlemiş, alana 'Çöp atmayın' uyarı tabelaları yerleştirilmişti.

Bölgede yaşayanlar, özellikle bayram dönemlerinde bu tür manzaralarla karşılaşmaktan bıktıklarını dile getirerek, yetkililerin daha caydırıcı önlemler almasını istedi. Bölge halkı, güvenlik kameralarıyla izleme yapılması ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Haber: Serhat YILMAZ/ARİFİYE (Sakarya),

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3-sayfa, Arifiye, Sakarya, Güncel, Ormana, Kurban, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Atıkları Ormana Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban kanı daireleri bastı Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

16:05
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
00:34
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
23:50
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası
Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
23:46
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:19
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
21:03
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
20:24
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 17:12:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Atıkları Ormana Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.