AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda, İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam aleminin ve teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.
Programa, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?