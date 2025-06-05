Kurban Bayramı Ceza Düzenlemeleri - Son Dakika
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Kurban Bayramı Ceza Düzenlemeleri

05.06.2025 10:30
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Kurban Bayramı'nda kuralların ihlali cezalara yol açacak; 6 bin 923 TL'den başlayan cezalar belirlendi.

KURBAN Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 6 bin 923 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 16 bin 609 lira para cezası kesilecek.

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyeler tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

Kurban Bayramı'nda Çevre Kanunu'na aykırı olarak, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 668 bin 677 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 16 bin 609 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 10 bin 386 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 3 bin 462 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki 'hayvanların kesimi'ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 14 bin 538 lira idari para cezası uygulanacak.

Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyeler tarafından cezai işlem uygulanacak.

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Ceza Düzenlemeleri - Son Dakika

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