Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu

(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Kozay, "Çukurova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimlerimizle gereken önlemleri aldık ve bayram süresince alanda görevimizin başında olacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Kurban Bayramı'nı kutlayıp, bayramın tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini diledi. Bayramların birleştirici ve manevi yönlerine dikkati çeken Başkan Kozay, Kurban Bayramı'nda dayanışma ve yardımlaşma ruhunun daha çok önem taşıdığını vurguladı.

Kozay, "Kurban Bayramı süresince özellikle ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimize karşı dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket etmemiz önem taşıyor. Çukurova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimlerimizle gereken önlemleri aldık ve bayram süresince alanda görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

Bu yıl da kurban kesim hizmetinin ücretsiz olarak verileceğini aktaran Başkan Kozay, şunları kaydetti:

"Çukurova Belediyesi olarak Sosyete Pazarı İçi, Kenan Evren Bulvarı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı, Beyazevler Miraç Camii Yanı ve TÜYAP Fuar Alanı yanında ücretsiz kurban kesim hizmetiyle halkımızın hizmetindeyiz. Ulusumuza ve tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileği ve dayanışma duygularıyla tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."