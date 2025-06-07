Kurban Bayramı\'nda Eğlence Parkları Dolu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, kentteki eğlence parklarına gelerek çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Bayramın ikinci gününde bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte eğlence parklarını ziyaret etmeyi tercih etti.

Eyüpsultan'daki tema parka sıcak ve güneşli havaya rağmen her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.

Bazı çocuklar, ailesinden para almadan bayram harçlıklarını oyuncaklara binmek için kullandı.

Yaşı küçük çocuklar, ebeveynleriyle aktiviteli oyuncaklara binerken büyükler ise adrenalin dolu eğlence makinelerini denedi.

Çocukların en çok izlediği çizgi film karakterlerinin maskotları da tema parktaki çocukları eğlendirerek onlara küçük hediyeler verdi.

Aileler, çocuklarının maskotlarla fotoğraflarını çekerek, bu anları kayda aldı.

Çocuğunun oyuncaklara bindiği anlarını cep telefonuyla kaydeden anne Handan Çağlar, parka gelirken çocuğunun çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bursa'dan İstanbul'a gelen Kaan Özdemir, güneş el verdiği sürece çocuklarıyla akşama kadar parkta eğleneceklerini dile getirdi.

Özdemir'in kızları Alin Ada ile Su Nil de oyuncak tren ile salıncaklara bineceklerini söyledi.

Ailesiyle Kayseri'den İstanbul'a gezmeye geldiklerini ifade eden 6 yaşındaki Fatma Nida Güneş, korku trenine bindiğini ve çok eğlendiğini belirtti.

Uraz Şarlı, maskotlardan goril ve Elsa'yı çok sevdiğini, parktaki gorilli oyuncağa binmek istediğini dile getirdi.

Bayrampaşa'da çocukların lunapark sevinci

Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki lunapark da bayram dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Parkın kapısından giren çocukların heyecanları yüzlerine yansırken kimi kardeşi kimi de kuzeniyle el ele oyuncaklara koştu.

Çocuklar, bilet gişesinde ve oyuncakların önünde uzun sıraları oluşturduğu parkta atlı karınca, dönme dolap, gondol, çarpışan araba, ahtapot ve korku treninde eğlenceli anlar yaşadı.

Torunlarını lunaparkta eğlendiren Kayahan Yalçınkaya, "Her zamanki gibi bize bayram ziyaretine geldiler. Evde sıkılıyorlar, o yüzden biz de buraya getirdik." dedi.

Doruk Kibar ise akrabalarıyla parka geldiklerini anlatarak, kuzenleriyle oyuncaklara bindiğini ancak midesinin bulandığını kaydetti.

Zeynep Keskin ise ev ziyaretlerinden sıkıldığını ifade ederek, trene ve çarpışan arabalara bineceğini anlattı.