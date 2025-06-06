Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogarın içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmecedeki paraların bazılarını yedi bazılarını da kaçırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KEÇİNİN İNTİKAMI KÖTÜ OLDU"

Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi.