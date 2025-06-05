Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım

Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince İstanbulluların olumsuzluk yaşamaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayramı kapsayan 6-9 Haziran'da İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları, ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi, Kadıköy-Karaköy- Beşiktaş hattında gece seferlerini gerçekleştirecek.

Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatlarında gece metrosu uygulaması yapacak. Metro İstanbul, bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.