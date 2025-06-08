Kurban Kesiminde Rekor Kırıldı - Son Dakika
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Kurban Kesiminde Rekor Kırıldı

08.06.2025 15:11
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Diyanet Başkanı Ali Erbaş, 2023'te vekaletle 898 bin 500 hisse kurban kesildiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl vekaletle kurban kesiminde 745 bin hisse ile rekor kırdıklarını, bu yıl da yeni bir rekor kırarak 898 bin 500 hisseye ulaştıklarını söyledi.

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen basınla bayramlaşma programında 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir heyecanla hac için yola çıkan 85 bine aşkın vatandaşla hac ibadetinin en zor kısmı olan Arafat sürecini, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladıklarını belirten Erbaş, vahyin merkezi, peygamberler diyarı bu kutlu beldede Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini kaydetti.

Kutsal topraklarda bulunan tüm vatandaşların, aziz milletin ve cümle ehl-i İslam'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, şunları dile getirdi:

"Kurban Bayramı uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar arasında sağlam köprülerin kurulduğu, kardeşlik bilincinin pekiştirildiği ve iyiliğin en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna zamanlardır. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerçekleştirdiğimiz 'Vekaletle Kurban Organizasyonu', sayısız güzelliklere vesile olmaktadır. Vakfımızın bu organizasyonu sayesinde aziz milletimiz, her sene kurbanlarını dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla paylaşma imkanına kavuşmaktadır. Onlara iyilik elini uzatma fırsatı bulmaktadır. Geçen yıl rekor kırmıştık, bu yıl onun da üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdık. Bu yıl vekaletle 898 bin 500 hisse kurban kesilmiştir. Bu, Türkiye Diyanet Vakfına olan güvenin bir ispatıdır. Bu kurbanları yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."

Erbaş, Gazze ve Filistin için vekalet edilen kurbanların da Mısır'da bayramın ilk gününden itibaren kesilmeye başlandığını ifade etti.

Gazze'de geçen yıl vekaletle kurban kesimi için 28 bin hissenin, bu yıl ise 60 bin hisseye çıktığını vurgulayan Erbaş, "Kurban etleri soğuk hava depolarında özenle muhafaza edilmekte ve uygun zamanlarda Gazze'ye ulaştırılmaktadır. Ayrıca Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli kardeşlerimize de kurban eti ulaştırılmaktadır. Lübnan'da Filistinli kardeşlerimizin kaldığı kamplarda kurban eti dağıtımını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Haccın en önemli bölümlerini sorunsuz bir şekilde tamamladıklarına dikkati çeken Erbaş, "Bu yolculukta Rabbimize imanımızı ziyadeleştiren anlara şahit olduk. Yüce Allah'a ibadet ediyor olmanın tarifsiz hazzını ve lezzetini yaşadık. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere, Hz. Muhammed'e ümmet olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Büyük bir heyecanla çıktığımız bu yolculuk, yüreklerimizde silinmez izler bıraktı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aileye yönelik faaliyetlere özel bir önem atfettiklerinin altını çizdi.

"Ailelere ve gençlere yönelik özel umre programları düzenliyoruz"

Aile kurumunu güçlendirmek amacıyla pek çok hizmet ve faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ailelere ve gençlere yönelik özel umre programları düzenliyoruz. Bu çerçevede aile fertlerinin birlikte ibadet etmelerine, kutsal topraklarda maneviyatı birlikte yaşamalarına imkan sunuyoruz. Böylece aile kurumunu güçlendirmeyi, nesiller arasındaki bağları sağlamlaştırmayı ve dini değerlerin kuşaklar arası aktarılmasını hedefliyoruz." dedi.

2025 yılı yaz tatili döneminde ailelere yönelik yapacakları umre programıyla, yeni evlenen gençlere de özel bir imkan sunacaklarını aktaran Erbaş, 1 Haziran 2024'ten sonra evlenmiş 500 genç çiftin umre bedelinin yarısının da Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından karşılanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ali Erbaş, Politika, Kurban, Güncel, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Kesiminde Rekor Kırıldı - Son Dakika

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