ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Kurban Kesiminde Yaralanmalar: Hastanelere Akın - Son Dakika
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