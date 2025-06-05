Kurbanlık Hayvan Kaçtı, Ekipler Müdahale Etti

Kaçan kurbanlık halat sallanarak tutuldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında kaçan büyükbaş, ekipleri harekete geçirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketli anlar yaşandı. Kurbanlık satışları sırasında bir büyükbaş hayvan aniden kaçarak paniğe neden oldu.

Olayın hemen ardından Tavşanlı Belediyesi ekipleri duruma müdahale etti. Veteriner işleri ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan büyükbaş hayvanın peşine düşüldü. Uzun uğraşlar sonucunda hayvan, ekipler tarafından uyuşturucu iğne atılarak etkisiz hale getirildi.