Kastamonu'nun Küre ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Akın K. yönetimindeki 09 ABM 709 plakalı otomobil, Küre ilçesi yakınlarında, Necdet K. (31) idaresindeki 41 AJY 905 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine K, Mehmet Poyraz K, Yağız Efe K. ve Yiğit Efe K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küre'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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