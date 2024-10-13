Küresel Haber Ajansları Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua (sağdan ikinci), Çin'in başkenti Beijing'de Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse'in (AFP) üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi, 12 Ekim 2024.
Dört büyük küresel haber ajansı olan Xinhua, Reuters, AP ve AFP'nin üst düzey yetkilileri yapay zeka çağında medyanın gelişimini tartışmak üzere Cumartesi günü Beijing'de görüştü. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)
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