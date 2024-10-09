Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin bu kapsamda düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DEM Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş'ın aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerden Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da 5 PKK/KCK Propaganda Şüphelisi Serbest - Son Dakika
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