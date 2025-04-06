Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kurtalan- Batman kara yolunun Konakpınar köyü mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki D.T, H.T, B.C, N.C. ve Y.C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurtalan-Siirt kara yolunun eski Kayabağlar beldesi kavşağında sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki B.Y, M.T. ve M.G. yaralandı.
Ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da İki Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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