Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
P.K'nin kullandığı motosiklet, Kurtalan-Siirt çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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