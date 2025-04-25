Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Tabiatın Tuvali" etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet İlkokulunca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, veliler, çocuklarıyla birlikte resim çizdi.
Velilerin evlerinde atık malzemeler kullanarak hazırladığı şövalelere yerleştirilen tuvallerde, doğa temalı resimler yapıldı.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Tabiatın Tuvali Etkinliği - Son Dakika
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