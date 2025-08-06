Siirt'in Kurtalan ilçesindeki öğrenciler, TEKNOFEST finalinde yarışacak.
Kurtalan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurtalan Fen Lisesi öğrencilerinden Yağmur İş ve Elif Ezgi Acar'ın, Fizik öğretmeni Mustafa Buğday rehberliğinde oluşturduğu "ÇAR_Z" takımının, TEKNOFEST 2025 Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda finale yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin "Veri Analizi ve İzleme" kategorisinde hazırladıkları yenilikçi projeyi 17 Temmuz'da jüri karşısında sundukları ve 96 puan alarak finale katılma hakkı kazandıkları aktarıldı.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki final yarışmasının, 17-21 Eylül'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtalanlı Öğrenciler TEKNOFEST Finalinde! - Son Dakika
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