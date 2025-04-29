Kurtaran-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Kurtaran-2025 Tatbikatı Başladı

Kurtaran-2025 Tatbikatı Başladı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği tatbikatta 17 ülkeden 35 gözlemci yer alıyor.

29.04.2025 12:11
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TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Kurtaran- 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 35 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki tatbikat öncesi TCG Alemdar gemisinde Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay tarafından brifing verildi. Tuğamiral Günay, tatbikatın amacının satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ve diğer ülkelerin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kurtarma unsurlarının, bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun teşhis, tıbbi tedavi ile rekompresyon ve/veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir. NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun teşhis, tıbbi tedavi ile rekompresyon ve/veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir. Kurtaran-25 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 8'inci olarak Aksaz/Marmaris bölgesinde icra edilecek fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır."

'MİLLİ KURTARMA GEMİLERİ İLE MÜDAHALE'

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Günay, tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını ifade ederek, "Tatbikatın hedef kitlesi; denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer/dalar/uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır. Tatbikata katılan unsurlar, 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, 1 paraşütlü arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 1 dalış timi, 1 ambulans helikopteri, 1 C-130 nakliye uçağı, 2 sahil güvenlik botu Kurtaran-25 Tatbikatı'na 17 ülkeden 35 gözlemci iştirak etmektedir. Tatbikat sırasında atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı hava/karışım gaz dalış sistemi ile uzaktan kumandalı sualtı aracı, denizaltı harici havalandırma sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılacaktır. Atmosferik dalış sistemi 2024 yılında tamamlanmış olan uzun süreli bakım periyodu sonrası ilk defa Kurtaran-25 tatbikatında kullanılacaktır" dedi.

SEYİR BRİFİNGİ İCRA EDİLDİ

Tuğamiral Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Kurtaran 2025 Tatbikatı kapsamında; 24 Nisan 2025 tarihinde tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhası; 25 Nisan 2025 tarihinde, Denizaltı Harekat Kontrol Komutanlığı'na verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedeleri sağlık durumunun teşhisi, tedavisi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetleri icra edilmiştir. Kurtaran-25 Tatbikatı basın günü faaliyetleri kapsamında kurtarma unsurlarının tanıtılması, koordineli paraşütle arama kurtarma, tıbbi kurtarma senaryoları, tıbbi tahliye ve dalgıç ile acil yaşam destek paketinin denizaltı gemisine ulaştırılması eğitimleri icra edilecektir."

Tatbikatı, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özden Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özömek takip ediyor.

Kaynak: DHA

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