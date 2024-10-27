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Kurtlar Keçi Çobanlarının Kabusu Oldu

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Aydın'da kurt saldırıları, keçi çobanı İbrahim Kundak'ın yüzlerce hayvanını kaybetmesine neden oldu.

27.10.2024 17:11
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Dağlardaki kurtlar, keçi çobanlarının en büyük kabusu oldu

Keçi çobanı Kundak: "Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımızdan bezdik"

AYDIN - Son yıllarda Aydın'ın dağlarında artan kurt sayıları, keçi çobanlarının kabusu olmaya başladı. 33 yıldır dağlarda keçi otlattığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirten keçi çobanı İbrahim Kundak; "Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımızdan bezdik" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, yaklaşık 33 yıldır keçi çobanlığı yapıyor. Keçilere adeta aşık olduğunu söyleyen ve işini ilk günkü heyecanla yapan Kundak, her geçen gün sayıları azalan keçi çobanlarının son yıllardaki en büyük sorununun kurtlar olduğunu söyledi. Aydın'ın dağlarında otlattığı keçilerinin kurt sürülerinin hedefi haline geldiğini belirten Kundak, eskiden böyle bir sorunun olmadığını ancak son yıllarda kurt sürülerinin ortaya çıktığını ifade etti. Sürekli hayvanlarının kurt saldırısına maruz kaldığını ve ciddi telefiyet verdiğini ifade eden Kundak, şuan en büyük sıkıntılarının kurt olduğuna dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.

"Ahırdan çıkamaz olduk"

Kurt sıkıntısından dolayı keçilerini ahırda tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden keçi çobanı İbrahim Kundak; "Bizim bir kurt olayımız var. Kurt salıyorlar galiba. Benim burada geçen seneden beri yaklaşık 110 hayvanım gitti. 5-6 tane geliyor 2-3 güne bir çok zarar veriyor. Ben bile bu yüzden satmaya karar vermiştim. Çocuklarımın sayesine kaldım. 'Bir kurt için keçi satılmaz' dediler. Canımıza tak etti. Buna da bir önlem alınsa çok iyi olur. Kurt, çok fazla başımızın belası. Çakal, bir tane yer gider ama bu öyle değil. Bir geliyor 5-6 tane çarpıyor. Çarpıp bırakıyor birde. Biz ahırdan çıkamaz olduk. Bu keçinin aslında ahıra girmemesi lazım. Dağ geniş olduğu için önünden gitsen arkadan alıyor, arkadan gitsen yandan alıyor. Mutlaka alıyor yani. Kurtlardan dolayı sıkıntımız büyük. Birkaç kez gördüm, tek gördüm. Sürü halinde görmedim ama aynısı mı ayrı ayrı mı bilmiyorum. 110 tane hayvan verdim ben. Genelde sütlü keçileri daha fazla yiyor. Nerde can damar hayvan var onlar gidiyor. Ben 33 senedir bu dağlardayım. Hiç burada bir kurt, canavar yoktu. Şimdi aşağıdaki halka yolunda arabaya sırtlan çarpıyor. Buralarda şimdi sırtlan da var kurt da. Benim şuan 17 tane daha hayvanım yok. Ölüsü dirisi yok. Ne olduğunu bildiğimiz yok yani. Belki onlar da gitti" diyerek yetkililerin kurt sorununa bir çare bulunmasını istedi.

Kurtlar Keçi Çobanlarının Kabusu Oldu
Kaynak: İHA

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