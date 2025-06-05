TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun\'u görevden aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 3 Haziran Salı günü yapılan oylamada ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yeni döneme dikkat çeken bir karara imza atarak başladı.

O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'u görevden aldı. Uzun, Genel Sekreterlik görevini 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan devralmıştı.

GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Kurtulmuş'un, 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı bir değişiklik yapacağı öne sürülüyor.