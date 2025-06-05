TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun\'u görevden aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 3 Haziran Salı günü yapılan oylamada ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yeni döneme dikkat çeken bir karara imza atarak başladı.
Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'u görevden aldı. Uzun, Genel Sekreterlik görevini 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan devralmıştı.
Kurtulmuş'un, 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı bir değişiklik yapacağı öne sürülüyor.
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