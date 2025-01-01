Kuşadası, 2025 Yılına Renkli Bir Sokak Partisiyle Girdi - Son Dakika
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Kuşadası, 2025 Yılına Renkli Bir Sokak Partisiyle Girdi

Kuşadası, 2025 Yılına Renkli Bir Sokak Partisiyle Girdi

Kuşadası, 2025 yılına merhaba demek için düzenlenen sokak partisinde DJ performansları ve çocuklar için etkinlikler ile kutlama yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yılda sosyal yardımların artırılacağını ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

01.01.2025 03:15  Güncelleme: 09:56
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(AYDIN) - Kuşadası, 2025 yılına Belediye tarafından düzenlenen sokak partisiyle 'hoş geldin' dedi. Sokak partisinde DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin'in sahne performansıyla vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuzda olup, sosyal yardımlarımızı olabildiğince artıracağız. Yeni yıl bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. Tüm Kuşadalılara mutlu yıllar diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi, yeni yıl dolayısıyla ilçede etkinlikler düzenledi. Saat 19.00'dan itibaren vatandaşlar, 2025 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alanda buluştu. Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin'in sahne performansı ile zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sokak partisi, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklere Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle birlikte katılarak yurttaşların yeni yılını kutladı.

Kuşadası Belediyesi'nin yeni yılda da vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Günel, "Öncelikle 2025'in tüm Türkiye'de ekonomik sıkıntıların bir nebze de olsa hafiflediği bir yıl olmasını diliyorum. Biz kentimizde kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuzda olup, sosyal yardımlarımızı olabildiğince artıracağız. Yeni yıl bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. Tüm Kuşadalılara mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Kutlamalarda, Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara yönelik birçok eğlenceli aktivite düzenledi. Bu kapsamda ışıklı yılbaşı ağacı figürü ve farklı dekoratif süslemelerin yerleştirildiği İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda çocuklar için ücretsiz olarak sihirbazlık ve sirk gösterileri ile çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyenler tarafından çeşitli şovlar sergilendi. Yapay kar yağışının da olduğu etkinliklerde minikler, akranları ve ebeveynleriyle keyifli dakikalar geçirdi.

Kaynak: ANKA

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