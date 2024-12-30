Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, can dostların sahiplendirilmesine de aracılık ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında belediye tarafından 189 kedi ve 337 köpek sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolundaki Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kapasitesi ve uzman personel sayısı artırılan, tıbbi ve fiziki koşulları da geliştirilerek hem can dostlar hem de ziyaretçiler için keyifli bir yaşam alanı haline getirilen merkezde, bir kedi tedavi ünitesi de bulunuyor.

Can dostlar için müzik yayını da yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılan Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, haftanın her günü 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında toplam 526 can dostu sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturdu.