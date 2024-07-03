Kuşadası Belediyesi Personelinin Maaşları Ödendi

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi personelinin Mayıs ayı maaşlarının kalan kısmı da Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ödendi. Bu ödeme ile birlikte belediye çalışanlarının birikmiş maaş alacağı kalmadı.

Kuşadası Belediyesi'nde personelin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan Mayıs ayı maaş ve ikramiye alacaklarının kalan kısmı, 2 Temmuz Salı günü (dün) hesaplara yatırıldı. Yapılan ödemeyle Belediye'nin Personel A.Ş çalışanlarına maaş borcu kalmadı. Bu kapsamda Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Belediye Hizmet Binası'nda sendika temsilcileriyle birlikte toplantı düzenledi. Hidayet Yaman, "Öncelikle işçi ve emekçinin her zaman yanında olan Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederiz. Başkanımız yapılan görüşmede bundan sonra maaşların zamanında ödeneceği konusunda bizlere söz verdi" dedi.