Kuşadası\'nda bir otelde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çıkan tartışmada Gökhan Özçelik, tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden Gökhan Özçelik ile E.D. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabanca ile karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.