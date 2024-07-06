Kuşadası'nda borç- alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Kuşadası'nda borç- alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kuşadası\'nda borç- alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kuşadası'nda bir otelde çıkan borç- alacak tartışmasında Gökhan Özçelik tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden V.D. tutuklandı.

06.07.2024 00:45
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde çıkan borç- alacak tartışmasında Gökhan Özçelik (28) tabancayla vurularak öldürülürken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden V.D. (17), tutuklandı.

Olay, 1 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden Gökhan Özçelik ile A.D. (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabancayla karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.D. (18), V.D., Ş.B. (20), A.D. ve M.S.D. (26), işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Gökhan Özçelik, Kuşadası, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda borç- alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda borç- alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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