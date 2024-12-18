Kuşadası'nda Çevrecilerden Tabiat Parkı Talebi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çevrecilerden Tabiat Parkı Talebi

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Kuşadası'nda çevreci dernekler, 400 çeşit tıbbi ve aromatik bitki barındıran Kemerönü Mevkii'nin yapılaşmaya açılmasına karşı çıkarak bölgenin tabiat parkı olarak ilan edilmesini istedi. Açıklamada, bölgenin ekosisteminin korunması ve geleceğe aktarılması için kararlı oldukları vurgulandı.

18.12.2024 12:06  Güncelleme: 12:22
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Kuşadası'nda çevrecilerden tabiat parkı isteği

AYDIN - Kuşadası'nda çevreci dernekler 400 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi barındıran 240 dönümlük Kemerönü Mevkii'nin yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı çıkıp, bölgenin bir an önce tabiat parkı ilan edilmesini talep etti. Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına bir açıklama yapan Pelin Seven Aksu, "Kentimizde doğal alanlarımızı sahiplenme ve gelecek nesillere aktarma konusunda sonuna kadar kararlıyız" dedi.

Kuşadası'nda çevreciler, zengin bir doğal ekosisteme sahip olmasına rağmen yapılaşmaya açılmak istenen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Türkmen Mahallesi'ndeki Kemerönü mevkiini korumak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda aralarında Kuşadası Kent Konseyi üyelerinin de bulunduğu çevreci derneklerin temsilcileri ve doğaseverler, Kuşadası Sivil Toplum Platformu çatısı altında birleşerek Kemerönü mevkiinin girişinde bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak için eğimli arazide yaklaşık 2 kilometrelik zorlu bir yürüyüş ve tırmanış yapan çevreciler, bölgenin tepe noktasında ulaştıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına Pelin Seven Aksu tarafından yapılan açıklamada, Kemerönü mevkiinin nadir bitki türlerinin yanı sıra şahin, kerkenez, yılan kartalı, baykuş, tilki, yaban tavşanı, sincap, sansar ve porsuk gibi pek çok hayvana ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Yine açıklamada, bölgenin denize inen kayalık kesiminde, dünyada 700, Ege kıyılarında ise 100 tane kaldığı belirlenen nesli tehlike altındaki Akdeniz Foklarına ait bir mağaranın bulunduğu ifade edildi.

Aksu, açıklamasının devamında, "Mülkiyeti Hazine'ye ait olan Kemerönü mevkiinde bugün maalesef kooperatif ismini kullanan bir şirket tarafından turizm işlevli yapılması planlanan bir proje var. Bu alanda yapılacak olan bu boyutta bir projenin ulaşım, sosyal donatılar, pis su, içme suyu ve altyapı sorunları da ileride kentimiz için büyük problem oluşturacak. Bu nedenle Kuşadası kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle, kentin kıyı bölgesinde doğal olarak kalmış nadir alanın korunması ve geleceğe yönelik olarak ekolojik temellere dayalı planlarının yapılmasını istiyoruz. Bölgenin 'Tabiatı Koruma Alanı', 'Tabiat Parkı' veya 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilmesi öncelikli ve nihai talebimizdir" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Kemerönü mevkiinin korunması ve kentin ekolojik turizmine kazandırılması amacıyla kendisine tahsis edilmesi için 2021 yılı Ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Kuşadası Belediyesi ayrıca bölgenin hemen altında yer alan ve endemik bitki türlerinin yetiştiği Botanik Park olarak bilinen arazinin çevresini çitle çevirip, çevresine bilgilendirme levhaları yerleştirmişti. Başkan Ömer Günel de birçok defa Kemerönü'nün korunması amacıyla Kuşadası Kent Konseyi üyeleri ve kentin önemli bileşenleri olan Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Çevrecilerden Tabiat Parkı Talebi - Son Dakika

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