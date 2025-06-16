Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Sahil Şeridi İçin Peyzaj Düzeni

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi sahil şeridinde peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçen hafta Kadınlar Denizi'nde yaptığı toplantıda, mahalle sakinleri ve esnafın sahil şeridinin çiçeklendirilmesi ve daha yeşil bir hale getirilmesi talebini yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi çok daha yeşil ve estetik bir hale getirmek için hafta başı itibarıyla mesaisine başladı.

Çalışmalar kapsamında sahil şeridinde yer alan yabani otlar biçilirken iklime uygun ve yılın büyük bölümünde yeşil kalabilen yeni süs bitkileri de toprakla buluşturuluyor.