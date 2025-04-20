Kuşadası'nda 'Sessiz Çığlık' Eylemi

(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanları ve üniversiteli gençler için "Sessiz Çığlık" adıyla eylem düzenledi. Eyleme katılanlar, El Heykeli önünde 1 saat boyunca ses çıkarmadan oturdu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen "Sessiz Çığlık" eylemine, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Silivri'de tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanları ve üniversiteli gençler için gerçekleştirilen eyleme katılanlar ellerinde tuttukları "Sen bize emanetsin", "Adalet için", "Emek için", "Değişim için" yazılı pankartlarla El Heykeli önünde 1 saat boyunca hiç ses çıkarmadan oturdu. Sessiz çığlık eylemi düzenli aralıklarla devam edecek.