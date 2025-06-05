Kuşadası'nda Ücretsiz Halk Plajları Hazır

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yüksek turizm sezonun başlamasıyla birlikte kent genelindeki ücretsiz halk plajlarında hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Tüm misafirlerimizi deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaları için Kuşadası'na bekliyoruz" dedi.

Kuşadası'nda, ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının bu yıl da süreceği halk plajları, tatilciler ve bölge halkı için hazır hale getirildi. Bu kapsamda plajlara duş, soyunma kabini, WC ve hasır şemsiyeler yerleştirildi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizde 2025 yılı turizm sezonunda yaklaşık 2 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. Turizm sezonu boyunca hem Kuşadalılar hem de turistler, plajlarımızda hijyenik ve konforlu bir ortamda deniz, güneş ve kumun tadını çıkarabilecekler. Kuşadası Belediyesi olarak 40 kilometrelik kıyı şeridimiz boyunca plajlarda bakım ve temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek" diye konuştu.