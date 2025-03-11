Kuşadası'nda Vektörlerle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Başladı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, böcek ve kemirgen gibi vektörlere karşı kentin farklı noktalarında periyodik ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kuşadası'nda vektörlerle mücadele Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 25 personel ve 6 araçla, belirlenen program dahilinde düzenli olarak yapılıyor. Çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar ve bataklıklar larvaya karşı ilaçlanıyor. Çöp konteynerlerinin yıkanıp, dezenfekte edildiği çalışmalarda ayrıca kanalizasyonlardaki haşereler ve haşere yuvaları da etkisiz hale getiriliyor.

Vektörlerle mücadelede doğaya zarar vermeyen biyolojik ilaçlar kullanılıyor.