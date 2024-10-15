Kuşak ve Yol'a Sekiz Yeni Adım

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Xİ'AN, 15 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü'nün açıkladığı raporda Çin'in önerdiği "sekiz önemli adımın" Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimine yönelik yeni fırsatlar yarattığı belirtildi.

"Sekiz Önemli Adım: Kuşak ve Yol İşbirliği'nin Umut Vaat Eden Yeni On Yılının Müjdecisi" başlıklı rapor, Salı günü Uluslararası Düşünce Kuruluşu İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu ve İkinci İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'nda açıklandı.

Çin, Ekim 2023'te düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ileriye götürmeyi amaçlayan sekiz önemli adım duyurmuştu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ikinci on yıllık döneminde daha yüksek işbirliği düzeyleri, daha büyük yatırım getirileri, gelişmiş tedarik kalitesi ve artmış kalkınma direnci görmesi bekleniyor. Raporda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dışa açık dünya ekonomisinin inşasında köşe taşı, kolektif kalkınmanın itici gücü ve küresel modernleşmenin hızlandırıcısı haline gelme potansiyeli olduğu belirtildi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğinin dışa açıklık ruhuna sahip olmasının, kapsayıcı ekonomik küreselleşme trendine uygun olduğunun vurgulandığı raporda söz konusu işbirliğinin, birçok seviye ve sektörde küresel ekonomiyle etkin şekilde bağlantılı olduğu dile getirildi.

Rapora göre Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin, kaliteli yeni üretici güçler aracılığıyla yeni büyüme noktaları oluşturması ve bir yandan uzun vadeli ve istikrarlı büyümeyi desteklerken, diğer yandan da Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinin potansiyelini ortaya çıkarması bekleniyor.