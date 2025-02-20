Kuşların Birlikte Beslenmesi Görüntülendi

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Erzurum'da serçe ile mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk sahalarındaki kırsal bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatı ve hayvanların popülasyonları hakkında bilgiler elde ediliyor.

Bu kapsamda DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın incelemesi üzerine, mavi baştankara kuşlarının merkezdeki bir alandaki varlığını netleştirmek maksadıyla fotokapan kuruldu.

Bir süre sonra serçe ve mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla kaydedildi.