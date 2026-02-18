Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütahyaspor ile Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor sporcuları, teknik heyeti ve yönetim kurulu ile Çamlıca Restoran'da düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Sahada sergilediği mücadele ve istikrarlı performansla kenti başarıyla temsil eden Kütahyaspor ile moral yemeğinde bir araya gelen Kahveci, takımı başarıları dolayısıyla kutlayarak, sporcularla tek tek ilgilendi.

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri de destekleri için Kahveci'ye teşekkür ederek, sezon sonuna kadar aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Takım içinde oluşan güçlü birlikteliğin ve yüksek motivasyonun sahaya olumlu yansıdığını dile getiren kulüp temsilcileri, hedeflerinin sezonu en iyi şekilde tamamlamak olduğunu kaydetti.

Sporcuların ve teknik heyetin motivasyonunu artıran moral yemeği, iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.