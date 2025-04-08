Kütahya Belediye Başkanı, Muhtarlar Derneği Yönetimini Ağırladı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve dernek yönetimini makamında konuk etti.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve dernek yönetimi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehirdeki hizmetler, mahallelerin ihtiyaçları ve muhtarlar belediye arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti.